العالم اليوم - مستشار اشتيه: الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 فبراير 2024 08:18 صباحاً - قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الإله الأتيرة إن الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها بتصرف الرئيس محمود عباس بعد جلستها الأسبوعية المقررة اليوم الاثنين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.

وأضافت المصادر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.

وكان مصدر فلسطيني أشار، أمس الأحد، لـ"دوت الخليج"، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.

ولن يكون لحكومة التكنوقراط هذه أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.

كما قال مراسل "دوت الخليج" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.