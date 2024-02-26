العالم اليوم - غضب كبير بسبب "تهكم فاحش" من رونالدو بالدوري السعودي

انتم الان تتابعون خبر غضب كبير بسبب "تهكم فاحش" من رونالدو بالدوري السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 فبراير 2024 09:24 صباحاً - تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات شديدة بعد أن قام بـ"حركة تهكم فاحش" على ما يبدو بعد فوز النصر 3-2 على الشباب في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، أمس الأحد.

وأحرز رونالدو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل البرازيلي تاليسكا ثنائية متأخرة، بينها هدف قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليمنح النصر الفوز.

وبعد صفارة النهاية، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وهو يقوم بحركة تهكمية بدت مسيئة، ويبدو أنه كان يستهدف بها مشجعي نادي الشباب المنافس.

وفي الخلفية، تسنى سماع هتافات "ميسي"، في إشارة إلى المنافس الأرجنتيني القديم لرونالدو، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

في حين أن الكاميرات لم تلتقط الواقعة، إلا أن الانتقادات الموجهة للبرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، جاءت سريعة.

وأوردت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقا في الواقعة.

رونالدو، الذي انتقل إلى النادي الذي يقع مقره في الرياض عبر صفقة مربحة في ديسمبر 2022، أحرز 22 هدفا في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويتأخر النصر عن غريمه صاحب الإنفاق الكبير، الهلال، بفارق 4 نقاط، لكنه لعب مباراة أكثر.

وينافس النصر أيضا على لقب دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لم يفز بها من قبل، ويواجه العين الإماراتي في الدور ربع النهائي الشهر المقبل.