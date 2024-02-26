أمين عام الأمم المتحدة: التقاعس بشأن غزة ربما قوض بشكل قاتل مجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 01:28 مساءً - عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن هذا قوض سلطة المجلس ربما بشكل قاتل.

وقال في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف: افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، كل هذا قوض سلطته بشدة وربما بشكل قاتل.

وأضاف أن المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن هجوما إسرائيليا على رفح سيوجّه ضربة قاضية لبرامج المساعدات في غزة.

وقال غوتيريش، إن هجوما شاملا على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر “لن يكون فقط مروّعا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نشع برنامج مساعداتنا”.