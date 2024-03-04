العالم اليوم - نيكي هيلي توقف سلسلة انتصارات ترامب.. وتحقق أول فوز

انتم الان تتابعون خبر نيكي هيلي توقف سلسلة انتصارات ترامب.. وتحقق أول فوز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 08:22 صباحاً - حققت نيكي هيلي، الأحد، فوزا معنويا بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن، وهو أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن هيلي حصلت على 1274 صوتًا مقابل 676 صوتًا للرئيس السابق دونالد ترامب، مع تقارير جميع الدوائر الانتخابية في العاصمة.

وقدرت شبكة "سي إن إن "التلفزيونية الأميركية التي كانت من بين وسائل الإعلام التي أعلنت فوز هايلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.

وحصلت هايلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب (2017-2021) على 63 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية هذه التي جرت في مكان واحد وهو فندق في وسط العاصمة بحسب موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين في الحزب الجمهوري في العاصمة.

ويكسر فوز السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة سلسلة من أكثر من 6 انتصارات لترامب منذ منافسات الحزب الجمهوري على الترشيح.

وبحسب الصحيفة: "هذا الانتصار تحتاجه هيلي بشدة لتظهر أنها قادرة على التفوق على ترامب في مكان ما، لكن لا يزال أمامها طريق طويل".

وتعهدت هيلي بالبقاء في السباق على الأقل حتى يوم "الثلاثاء الكبير" هذا الأسبوع، حيث ستصوت أكثر من 12 ولاية.

في بيان، أكد فريق حملة نيكي هايلي "من غير المفاجئ أن ينبذ الجمهوريون الأقرب إلى الخلل الحاصل في واشنطن دونالد ترامب وفوضاه".

سكان واشنطن

وتؤيد غالبية سكان العاصمة واشنطن الحزب الديمقراطي وتضم المدينة عددا قليلا جدا من الجمهوريين المسجلين.

خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2020 حصل بايدن في مواجهة ترامب على 92 بالمئة من الأصوات في واشنطن.

ولم يعط ناخبو العاصمة الغالبية لأي مرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية.

وحتى الآن لم تكن هيلي قادرة على الفوز بأي من الولايات ذات التصويت المبكر في شهري يناير وفبراير، ومن الواضح أنه لم تظهر أي ولاية مقبلة كفرصة واضحة لها للفوز.

ومع ذلك، فإن الفوز في الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل شيء في العاصمة سيمنحها جميع المندوبين التسعة عشر.

ولا يزال ترامب يتمتع بتقدم مبكر في عدد المندوبين ، والذي من المرجح أن ينمو بشكل كبير يوم الثلاثاء مع تصويت الولايات الإضافية.

ويحتاج المرشحون إلى ما لا يقل عن 1215 مندوبا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري حسابيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في العاصمة واشنطن في شهر يونيو.