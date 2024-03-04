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أحمد جودة - القاهرة - غرة شهر رمضان بتونس 1445.. موعد شهر رمضان 2024 في تونس

يثير الفضول والاهتمام استعداد الأفراد لمعرفة موعد شهر رمضان في تونس لعام 2024، ويتباين هذا الاستعداد وفقًا للحسابات الفلكية التي تحدد مواعيد بداية الشهر وانتهائه، بالإضافة إلى تحديد مواقيت الصلاة والسحور والإفطار، حيث إن رمضان يعد من أهم الشهور التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، حيث يتم ترقبه واستقباله بكل حماس وتفاؤل.

شهر رمضان في تونس

يتم الاستمتاع بالأجواء الروحانية والتفاصيل المميزة التي يضمها هذا الشهر الفضيل، مع الاهتمام بالعبادات والصلاة في أوقاتها ولا سيما صلاة التراويح وقراءة القرآن والصيام، وظهور المسحراتي في تونس والذي يسمى بأبو طبيلة الذي يوقظ الأفراد للسحور والاهتمام بوجبة السحور التي تضم الأطعمة التقليدية مثل بريك البيض والعصيدة والمسفوف والبسيسة وغيرها من الأطباق الشهية التي تتواجد على مائدة الإفطار طوال أيام الشهر الكريم في البلاد.

موعد شهر رمضان في 2024 في تونس

يبدأ شهر رمضان في تونس خلال يوم 11 مارس ومن المقرر أن ينتهي خلال يوم 9 أبريل، وسوف يتم استطلاع الهلال قبل رمضان بيوم أو يومين كما تعودت البلاد في كل عام، وتتهيأ البلاد لتلك المناسبة المميزة بالكثير من المظاهر الرائعة والتي تتعلق بتحضير المنازل وتزيينها مع نشر روح البهجة وتبادل التهاني بين أفراد العائلة والأصدقاء.

كما يهتم الشعب التونسي بعادات أخرى مثل الموسم الذي يأتي خلال ليلة 27 من شهر رمضان ويتم من خلاله تقديم الخاطب لهدية للخطيبة وتكون في صورة قطعة ذهبية أو هدية قيمة أخرى لتقوية العلاقة بين العائلات.

مظاهر رمضان في تونس

هناك العديد من المظاهر التي تتعلق بقدوم شهر رمضان في تونس حيث يتم إقامة المجالس الدينية والتي تتعلق بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الأفراد الدروس الدينية مع ارتياد المساجد وتنظيم المسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم وأداء صلاة التراويح بعد تناول الإفطار وختم الأحاديث النبوية وتدبر الأمور التي تتناولها.

كما أن هناك العديد من الطقوس التي ينفرد بها الشعب التونسي خلال شهر رمضان وتتمثل في يوم القرش الذي يأتي قبل الإعلان عن قدوم شهر رمضان حيث يجتمع الأصدقاء والعائلة على طعام الغداء في اليوم الأخير من شعبان، بالإضافة إلى مدفع رمضان الذي يتم إطلاقه للإعلان عن بدء وانتهاء الشهر المبارك.