أحمد جودة - القاهرة - غرة رمضان بسوريا 1445.. موعد شهر رمضان 2024 في سوريا

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان في عام 2024 في سوريا، ينتظر المؤمنون بشغف كبير استقبال هذا الشهر الفضيل، الذي يعتبر فترة مليئة بالبركات والنعم الإلهية، ويسعى المسلمون إلى التقرب إلى الله تعالى خلال هذا الشهر الكريم من خلال الدعاء وأداء الصدقات والصيام، إضافة إلى زيادة العبادات والطاعات.

ومن خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سنوفر لكم المعلومات حول موعد بداية شهر رمضان الفضيل في سوريا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز تقاليد هذا الشهر الكريم لدى الشعب السوري.

موعد بداية شهر رمضان 2024 في سوريا

تم الإعلان عن مواقيت شهر رمضان الكريم وموعد انتهائه وذلك بناءً على الرصد الفلكي الذي يقوم به خبراء فلك في الدولة، ويبدأ شهر رمضان المبارك في العاشر من مارس حسب التقويم الميلادي، ويختم في التاسع من أبريل، ويعد هذا الزمان زمن معظم تشهد فيه المساجد إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين يتوقون لأداء عباداتهم لله عز وجل والإصغاء لمحاضرات دينية تتعلق بالفقه وتفسير القرآن وعلم الحديث.

أبرز العادات الرمضانية في سوريا

تمثل التقاليد الخاصة بشهر رمضان في سوريا تراث ذا جذور عميقة وسحر خاص، حيث تنتقل بين الأجيال السورية انتقال يشبه الإرث من الأسلاف ولكن، هذه التقاليد بدأت بالتلاشي في الزمن الحالي. ومن التقاليد الرمضانية البارزة لدى السوريين: