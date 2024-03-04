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أحمد جودة - القاهرة - غرة رمضان بسوريا 1445.. موعد شهر رمضان 2024 في سوريا
تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان في عام 2024 في سوريا، ينتظر المؤمنون بشغف كبير استقبال هذا الشهر الفضيل، الذي يعتبر فترة مليئة بالبركات والنعم الإلهية، ويسعى المسلمون إلى التقرب إلى الله تعالى خلال هذا الشهر الكريم من خلال الدعاء وأداء الصدقات والصيام، إضافة إلى زيادة العبادات والطاعات.
ومن خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سنوفر لكم المعلومات حول موعد بداية شهر رمضان الفضيل في سوريا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز تقاليد هذا الشهر الكريم لدى الشعب السوري.
موعد بداية شهر رمضان 2024 في سوريا
تم الإعلان عن مواقيت شهر رمضان الكريم وموعد انتهائه وذلك بناءً على الرصد الفلكي الذي يقوم به خبراء فلك في الدولة، ويبدأ شهر رمضان المبارك في العاشر من مارس حسب التقويم الميلادي، ويختم في التاسع من أبريل، ويعد هذا الزمان زمن معظم تشهد فيه المساجد إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين يتوقون لأداء عباداتهم لله عز وجل والإصغاء لمحاضرات دينية تتعلق بالفقه وتفسير القرآن وعلم الحديث.
أبرز العادات الرمضانية في سوريا
تمثل التقاليد الخاصة بشهر رمضان في سوريا تراث ذا جذور عميقة وسحر خاص، حيث تنتقل بين الأجيال السورية انتقال يشبه الإرث من الأسلاف ولكن، هذه التقاليد بدأت بالتلاشي في الزمن الحالي. ومن التقاليد الرمضانية البارزة لدى السوريين:
- هناك الكثير من المؤسسات القضائية الإسلامية التي تفتح أبوابها للأشخاص الذين رأوا القمر الجديد، وتتولى مهمة إخطار الجمهور بظهوره عن طريق الإذاعة عبر مكبرات صوت المساجد، معلنة بذلك قدوم الشهر الفضيل.
- فور الإعلان عن مشاهدة هلال شهر رمضان الفضيل في الأراضي السورية، يتوجه المشايخ لأداء صلاة التراويح التي تتألف من عشرين ركعة كما يقومون بتبادل الزيارات فيما بينهم.
- تتألف وجبة السحور للسوريين من عدة مكونات أساسية مثل اللبن الرائب والزيتون والبيض وأنواع الجبنة المختلفة، بالإضافة إلى الشاي وأصناف المربى والزعتر، ولا تخلو الوجبة من تشكيلة واسعة من المخبوزات المتنوعة.
- تعد من التقاليد الرائعة المتبعة في سوريا، تلك الخاصة بقيام شخص يعرف بالمسحرجي بإيقاظ الناس من نومهم، وهي عادة متجذرة تعود إلى الفترة الأموية.
- من العادات الرائعة كذلك إطلاق مدفع الإمساك قبل دوت الخليج بقليل ومن ثم يتبعه إطلاق مدفع آخر بعد ذلك بوقت قصير، حتى يستفيق الناس جميعًا لبدء تناول وجبة السحور.
- بمجرد انتهائهم من وجبة السحور، يتوجهون لأداء صلاة دوت الخليج وعقب انتهائهم من الصلاة، يبادرون إلى تلاوة القرآن الكريم والإنصات لتعاليم علماء الشريعة.