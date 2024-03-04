نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح هام من الخارجية السودانية حول إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية، أن إيران لم تتقدم بطلب من أجل إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ‏وول ستريت جورنال، إن الجيش السوداني رفض طلبا من طهران لإنشاء قاعدة إيرانية على البحر الأحمر.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.