مظاهرات لأهالي المحتجزين الإسرائيليين داخل الكنيست

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 03:31 مساءً - تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، في الكنيست، مُطالبين بعقد صفقة تبادل فورًا تزامنًا مع مفاوضات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يتظاهرون في أروقة الكنيست، مطالبين بإطلاق سراحهم جميعا فورًا، وسط استمرار المفاوضات لعقد صفقة تبادل.

وفى وقت سابق، شهدت كل من تل أبيب وحيفا، مسيرات حاشدة، ومظاهرات من عدد كبير لمستوطنين إسرائيليين، يطالبون بإقالة حكومة نتنياهو، وعمل انتخابات مبكرة، وعقد صفقة تبادل للمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.