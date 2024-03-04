نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة انهيار المنظومة الصحية في القطاع، مؤكدا أن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وكشف المتحدث في بيان له، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها بسبب استمرار العدوان.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين.

وقال: "نحتاج إلى حل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية مواطني غزة وتمكين الطواقم الطبية من القيام بمهامها الصحية على أكمل وجه".

وخلال الساعات الماضية، وصفت مصادر طبية الوضع الصحي في قطاع غزة بـ "الكارثي للغاية" نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، مشيرة إلى "تعمد الاحتلال إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، والذي ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.