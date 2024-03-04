نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة للأمن البحري تعلن استهداف سفينة حاويات قرب اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة أمبري للأمن البحري استهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بإسرائيل جنوب شرقي عدن في اليمن.

وقالت الشركة، إنه من غير المؤكد بعد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة.

وخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة اليمنية عن غرق سفينة شحن بريطانية استهدفها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر بعد تعرضها لأضرار جراء الهجوم.

وتعرضت السفينة، التي تُعرف باسم روبيمار، للقصف بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير في مضيق باب المندب.

وأكد المسئولون، وفقا لما نشرته الإندبندنت، غرق السفينة روبيمار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تدمير السفينة بالكامل وسط الصراع المتصاعد بين الحوثيين وخصومهم.

ويأتي الهجوم وسط سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.