العالم اليوم - فيديو.. اعتقال مشجع قام بهذه الحركة بديربي مانشستر

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اعتقال مشجع قام بهذه الحركة بديربي مانشستر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 05:22 مساءً - ألقي القبض على مشجع خلال ديربي مانشستر في ملعب الاتحاد، للاشتباه في سخريته من "كارثة ميونيخ" الجوية.

وأفادت تقارير بأن شرطة مانشستر الكبرى أطلقت سراح الرجل بكفالة الإثنين بعد الحادثة التي وقعت خلال فوز مانشستر سيتي 3-1 على مانشستر يونايتد الأحد.

وأظهرت صور انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يقوم بحركة الطائرة، في سخرية على ما يبدو من كارثة ميونيخ الجوية عام 1958 التي قتل فيها 23 شخصا، من بينهم 8 من لاعبي مانشستر يونايتد.

وقالت قوة الشرطة إن "الضباط اعتقلوا رجلا للاشتباه في ترديده هتافا تراجيديا" بعد بلاغات وردت بين الحشود.

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي على إجراءات لمعالجة ارتفاع الهتافات المرتبطة بالمأساة في المباريات، مع التشديد على ملاحقة المخالفين جنائيا.