العالم اليوم - هل تنجح زيارة هوكستاين بفرض التهدئة بين حزب الله وإسرائيل؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 05:22 مساءً - وصل المبعوث الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت، لبحث سبل خفض التصعيد على الحدود مع إسرائيل.

وفي هذه الأثناء هدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم تل أبيب بأنها ستكون أمام نسخة مطورة من حرب عام 2006 في حال أقدمت على حماقة في لبنان، وفق تعبيره.

وتتعدد زيارات هوكستاين إلى بيروت منذ بدء حرب غزة، فهذه الثالثة بعد زيارتين في نوفمبر ويناير، وقبلها عرفه اللبنانيون وسيطًا في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل.

إلا أن ثمار زيارت الدبلوماسي القادم من عالم جماعات الضغط، تؤخر نضوجها مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتمسك بخيار الحرب مهما أسهب في سرد تفاصيل التسويات مع الوسطاء.

وخلال حديثه لغرفة الأخبار على "دوت الخليج" يقول مدير مركز مشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر: