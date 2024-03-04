العالم اليوم - 4.1 مليون دينار أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 05:22 مساءً - حققت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أرباحا صافية خلال العام الماضي، حيث واصلت الاستثمارات الوطنية أدائها المالي والتشغيلي الإيجابي.

وبحسب بيان الشركة، حققت الاستثمارات الوطنية أرباحاً مالية صافية بلغت 4.1 مليون دينار كويتي (13.33 مليون دولار)، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع أرباح بلغت 8.7 مليون دينار كويتي بواقع 11 فلسا للسهم الواحد خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، إن الشـركة حافظت على أرباحها خلال عام 2023، حيث كان عاماً زاخماً بالتحديات الاقتصادية التي انعكست تداعياته على أداء أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الشركة ساهمت بتوجيه اختياراتها للأسهم الدفاعية، ما ساعد في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة خلال هذا العام.

وقال: "بدأنا العام بإيجابية مدعومة بمرونة المحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة".

وقال الخرافي إن إجمالي موجودات الشـركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2023، وإجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وصلت إلى ما يقارب 1.05 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي.

وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 15 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 15 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2023.