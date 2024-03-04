نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي: الفرقة 98 الإسرائيلية تطوق أحد أحياء خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الفرقة "98" الإسرائيلية بدأت حملة في حي حمد التابع لمنطقة خان يونس.

وأضاف أدرعي في قناته الرسمية على "تلجرام"، أنه "خلال الأيام الأخيرة انطلقت قوات الفرقة 98 لعملية مركزة أخرى في منطقة خان يونس".

وتابع: "القوات وصلت بشكل سري خلال ساعات الليل وفرضت طوقًا على حي "حمد" في خان يونس الذي يشهد تواجد العديد من البنى التحتية الإرهابية حيث تشير التقديرات الاستخبارية إلى اختباء مخربين فروا من ساحات القتال في خان يونس فيه".

وأشار أدرعي إلى أن مجموعات القتال التابعة لغفعاتي ولواء المدرعات 7 فرضت طوقًا على الحي، في حين داهم مقاتلو الكوماندوز مشيًا على الأقدام بنى تحتية إرهابية تابعة لحماس في الحي خلال ساعات الليل، منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، وشقق اختباء وبنى تحتية يستخدمها مسؤولون في حماس".

الهجوم على مستوى الفرقة بدأ بطلعة جوية هجومية تم خلالها الهجوم على عشرات الأهداف جوًا وبرًا مع دعم جوي مستمر.

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

