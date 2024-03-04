نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحكمة العليا ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، إلغاء قرار حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا ويوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة."

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا، معتبره فوزًا كبيرًا للولايات المتحدة.