نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كبير لأمريكا.. أول تعليق لترامب على قرار المحكمة العليا بشأن بقائه في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قرار المحكمة العليا بشأن بقائه على قائمة الترشح للانتخابات بالفوز الكبير لأمريكا.

وقررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، إلغاء قرار حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا ويوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة."