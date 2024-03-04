العالم اليوم - ورثة مغنية شهيرة غاضبون من ترامب.. وطلب غريب

انتم الان تتابعون خبر ورثة مغنية شهيرة غاضبون من ترامب.. وطلب غريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 06:24 مساءً - طالب ورثة المغنية شينيد أوكونور، الإثنين، دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقاها في تجمعاته الانتخابية.

كان ترامب قد قام بتشغيل أشهر أغاني شينيد "لا شيء يقارن بك"، في فعاليات حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

في بيان مشترك، طالبت إدارة تركة شينيد وشركة التسجيلات الخاصة بها، "كريساليس"، ترامب "بالكف عن استخدام موسيقاها على الفور".

قال البيان إن المغنية الإيرلندية، التي توفيت العام الماضي عن 56 عاما: "عاشت وفق قواعد أخلاقية صارمة يميزها الصدق والشفقة والإنصاف واللياقة تجاه إخوانها من البشر".

وأضاف: "لقد علمنا بغضب شديد أن دونالد ترامب يستخدم أداءها الشهير في أغنية لا شيء يقارن بك في تجمعاته الانتخابية".

استطرد البيان: "باعتبارنا حراس على تراثها، طالبنا دونالد ترامب ومساعديه بالتوقف عن استخدام موسيقاها فورا".