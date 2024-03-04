العالم اليوم - وول ستريت باللون الأحمر وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 06:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية التداولات، الاثنين، بعد صعود المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى مستويات إغلاق قياسية في الجلسة السابقة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات عن الوظائف وشهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس.

وارتفعت الأسهم الأميركية، الجمعة، في جلسة نهاية الأسبوع، وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.

وفي فبراير، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح بواقع 118.61 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة إلى 38968.77 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.09 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 5130.99 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 10.73 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 16264.21 نقطة.