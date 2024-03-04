الصحة العالمية: نقص الكهرباء بمستشفى كمال عدوان يشكل تهديدًا لحياة المرضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، إن نقص الكهرباء بمستشفى كمال عدوان يشكل تهديدا لحياة المرضى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن هناك جرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام، بأن هناك 4 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 150على التوالي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.