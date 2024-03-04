الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبه بموقف إطلاق النار في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - جدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، مطالبه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وكتب بوريل على موقع إكس اليوم الإثنين: "أضم صوتي إلى صوت نائب رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس في دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومن ثم لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام التوصل إلى قرار أممي بهذا المعنى".

وأضاف: "هاريس قالت بحق أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص قد قُتلوا وحثت إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الآن".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30,534 شهيدا، و71,920 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.