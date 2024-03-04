قتلى وجرحى إثر هجوم صاروخى من لبنان على شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - قتل عامل أجنبى وأصيب تسعة آخرون اليوم الاثنين، إثر هجوم صاروخى انطلق من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

ونقل موقع (آى 24 نيوز) الإسرائيلي عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" : إن صاروخًا مضادًا للدروع أصاب مزرعة في منطقة الجليل شمالي إسرائيل مما تتسبب في إصابة عدد من العمال الأجانب بشظايا ، لم تُعلن جنسيتهم بعد .. واصفا إصابة أربعة منهم بأنها "خطيرة" وأنه تم إجلاؤهم بطائرات هليكوبتر إلى مستشفيات المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الإسرائيلى استهدفت الموقع الذي أطلق منه الصاروخ.