نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس، اليوم الإثنين، عن نجاحها في إسقاط عناصر قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا القوة الإسرائيلية داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات خلال المعارك بحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأضافت في بيانها أن المقاتلين قاموا بقنص جنديين إسرائيليين "من مسافة صفر ما أدّى لسقوطهما مباشرة"، كما قصفوا أربع دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين جراء تفجير منزل مفخخ بهم في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق تليجرام: "تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".