الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في بحر العرب خلال ساعات من استهداف سفن أمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، استهدافها سفينة إسرائيلية في بحر العرب، وذلك عقب ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان له اليوم: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة إسرائيلية " MSC SKY " في البحرِ العربي وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله".

وتابع البيان: "و جاءت عملية الاستهداف بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية نوعية أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر".

وأردف المتحدث باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزةَ وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم"، مستطردا: "إن القوات المسلحة اليمنية ومن خلال هاتين العمليتين تؤكد قدرتها على استهداف السفن الحربية وغيرِ الحربية في آن واحد، وأن عملياتها متصاعدة ومستمرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وباب المندب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت شركة "أمبري" للأمن البحري قد أعلنت اليوم الاثنين، اندلاع حريق على متن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.

جدير بالذكر أنه في إطار تضامنها مع قطاع غزة، تقوم جماعة "أنصار الله" باستهداف سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.