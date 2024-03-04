زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 09:31 مساءً - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم الإثنين، أن زلزالا بقوة 4.9 على مقياس ريختر ضرب ولاية جناق في شمال غرب تركيا.

زلزال يضرب أنطاليا

وفي 20 فبراير الماضي، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من أنطاليا.

وأكدت في بيان أن الزلزال وقع على عمق 36.25 كيلومترا.

زلزال يناير

وفي 27 يناير الماضي، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بحر إيجة، مركزه قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير بغرب البلاد.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع الساعة 08:19 في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كلم.

وبحسب قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية، فقد شعر بالـ زلزال سكان العديد من المناطق الساحلية وأثارت الهزة الذعر بين السكان المحليين.

وأكد كل من والي إزمير سليمان ألبان، عبر منصة "إكس"، ووالي أيدن يعقوب جان بولات في تصريح لوكالة الأناضول، عدم تلقي سلطات الولايتين أي بلاغ بخسائر على الفور.

وقالت الطوارئ التركية إن جهود المسح الميداني مستمرة وإن فرقها في حالة تأهب.