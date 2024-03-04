العالم اليوم - الذهب عند ذروة 3 أشهر وسط توقعات بخفض الفائدة في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 10:21 مساءً - صعدت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 19:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.58 بالمئة بالمئة إلى 2115.58 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر، عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.40 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.31 بالمئة إلى 2123.20 دولارا للأونصة.

وزادت أسعار الذهب نحو 50 دولارا الأسبوع الماضي في ظل تحقيق جميع المكاسب بلا استثناء في اليومين الأخيرين منه على خلفية البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة وتراجع الضغوط بشأن الأسعار بحسب مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 71 بالمئة لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 894.10 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 949.50 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.47 دولار.