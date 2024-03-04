العالم اليوم - وزارة الزراعة الأوكرانية: محصول الحبوب قد ينخفض بـ5% في 2024

انتم الان تتابعون خبر وزارة الزراعة الأوكرانية: محصول الحبوب قد ينخفض بـ5% في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 10:21 مساءً - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، إن متوسط ​​إنتاج الحبوب في البلاد سينخفض على الأرجح ​​بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة في عام 2024.

ولم تقدم تفسيرا للانخفاض المحتمل.

وأوكرانيا من كبار منتجي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، لكن محاصيلها تقلصت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وقالت الوزارة إن الذرة، وهي أكبر محصول حبوب في أوكرانيا، ستظل غير مربحة على الأرجح هذا العام في حين سيدر القمح "ربحية ضئيلة".

وأفادت نقابات المنتجين بأن القمح والذرة لم يكونا مربحين في عام 2023، وهو ما قد يجبر المزارعين على تقليص المساحة المزروعة بالذرة في عام 2024.