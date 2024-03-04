بايدن يمدد العقوبات على روسيا لمدة عام جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 10:28 مساءً - مدّد جو بايدن، الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وكشف البيت الأبيض في بيان، أن الحديث يدور في الوقت الحالي حول الإجراءات التقييدية ضد روسيا الاتحادية التي فرضتها الإدارة الحالية في 21 فبراير 2022، والإدارة السابقة لدونالد ترامب في 20 سبتمبر 2018، وإدارة الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما سنة 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات "يجب أن تظل سارية المفعول بعد 6 مارس 2024".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف بايدن في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد فرضنا عقوبات، لكن ندرس إمكانية فرض عقوبات إضافية".

وفي معرض رده عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت وفاة نافالني ستؤثر على احتمالات الموافقة في مجلس النواب بالكونغرس على مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا. رد بايدن قائلا: "آمل ذلك، لكنني لست متأكدا".

وفي وقت سابق اعترف بايدن بأن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات حول أسباب وفاة نافالني. ومع ذلك، ألقى بايدن باللوم فعليا على القيادة الروسية فيما حدث.

ودعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي، الولايات المتحدة لإظهار ضبط النفس وانتظار نتائج الفحص الطبي حول وفاة نافالني.

وكانت إدارة السجون الروسية قد أعلنت وفاة المعارض أليكسي نافالني، يوم الجمعة الماضي، في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق لا يزال مستمرا.