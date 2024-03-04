نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تتهم جوتيريش بطمس تقرير حول عمليات اغتصاب قامت بها حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت إسرائيل اتهامات إلى أنطونيو جوتيريش، الامين العام للأمم المتحدة، حول طمس تقرير حول عمليات اغتصاب قام بها عناصر من حماس.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قررت استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور، على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ممارسات حماس خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس "لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس المعلومات عن الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من أكتوبر."

وفي السياق، اتهم الجيش الإسرائيلي الإثنين، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتوظيف "أكثر من 450 مخربًا" ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش "المعلومات الاستخبارية تؤكد أن أكثر من 450 مخربًا في حماس والجهاد يعملون أيضًا موظفين لدى الأونروا".

