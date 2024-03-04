نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام فلسطيني: استشهاد 10 مواطنين في قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصف إسرائيلي أسفر عنه استشهاد 10 أشخاص في منزل بالقرب من المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وفي يناير الماضي، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، الأحد، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف محيط المستشفى الأوروبي قرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأوضح المركز أن دبابات إسرائيلية توغلت شرق حي الفخاري في خان يونس، وأطلقت القذائف صوب "محيطي المستشفى الأوروبي وخيام النازحين"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن غارات إسرائيلية قتلت عددًا غير محدد من الأشخاص، وأصابت آخرين في مدينة خان يونس ومناطق أخرى جنوب مدينة غزة وغربها.

وذكرت الوكالة أن عددًا من الفلسطينيين لقوا حتفهم فجرًا، إثر قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل، بينما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة، والمناطق الغربية من المدينة، ما أودى بحياة عدد آخر.