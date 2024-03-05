نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يضغط على حماس لقبول شروط وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البيت الأبيض، على ضرورة حدوث وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

وناشد البيت الأبيض حركة حماس بقبول الشروط المطروحة حاليا بينما تجري محادثات للتوصل إلى هدنة في القاهرة.

وفي السياق، قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا زالت لم تفقد الأمل في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تحرير الرهائن قبل بداية شهر رمضان.

وأضاف أن حماس لم توافق بعد على شروط الاتفاق المقترح الذي سيتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض المرضى وكبار السن والجرحى من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الإغاثية لغزة وتدرس خيارا بحريا يوفر المزيد من المساعدات.

وأشار إلى أن التسليم عبر الشاحنات تباطأ بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: "تتحمل إسرائيل في هذا الصدد مسؤولية بذل المزيد (من الجهد)".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا غالبيتهم من المدنيين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتعرض 250 شخصا للخطف أثناء الهجوم، وفق إسرائيل التي تقدّر أن 130 منهم لا يزالون محتجزين في القطاع، ومن بين هؤلاء، يعتقد أن 31 قد قتلوا.

وتوعدت إسرائيل بـ "القضاء" على حماس بعد الهجوم، وبدأت عمليات قصف وهجمات مكثفة على غزة أدت إلى مقتل 30534 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع.