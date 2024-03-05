نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدف مواقع لحزب الله في بنت جبيل والسلطانية بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع لحزب الله في بنت جبيل والسلطانية بلبنان.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس، وفاة جندي قتل أثناء القتال في جنوب قطاع غزة أمس، ليصل عدد القوات القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 246.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال إن الجندي المتوفي هو الرقيب دينيس يكيموف، 33 عاما، من الكتيبة السابعة عشرة لواء بيسلاماخ، من بئر السبع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30،410 شهيد و71،700 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك فيما ارتفع اليوم عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بمستشفى كمال عدوان إلى 15.