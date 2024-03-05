نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلجيكا ترسل طائرة محملة بالمساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولون بلجيكيون، اليوم الإثنين، عن إرسال بلجيكا طائرة عسكرية محمّلة بالمساعدات لإسقاطها من الجو على قطاع غزة، في إطار عملية دولية تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا والأردن.

وأوضح كولونيل برونو بيكمانز قائد قاعدة ملسبروك البلجيكية التي أقلعت منها الطائرة، أنه سيتم نقل المساعدات الإنسانية في مرحلة أولى إلى الأردن حيث سيعاينها مسؤولون إسرائيليون قبل أن يتم إسقاطها فوق قطاع غزة الأربعاء على أقرب تقدير.

وتابع "لسنا من يقرّر متى يمكننا الذهاب إلى غزة، هم يقولون لنا ونحن نحترم ذلك".

ويُعدّ الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية ضروريًا لأن إسرائيل تسيطر على المجال الجوي فوق قطاع غزة.

وستقوم الطائرة العسكرية البلجيكية من طراز إيرباص (A400M) برحلة أخرى بين بروكسل والأردن لنقل مزيد من المساعدات قبل عملية الإسقاط الجوي في غزة، حسب السلطات البلجيكية.

وبلغت عمليات مماثلة أعلن عنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب في غزة 16 عملية، بينها واحدة نُفذت باستخدام طائرة فرنسية.

ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2،4 مليون شخص ظروفًا إنسانية كارثية، خصوصًا مع تراجع نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود البرية، في ما تعزوه منظمات الإغاثة إلى القيود الإسرائيلية.

والسبت، أعلنت الولايات المتحدة، أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا في الحرب، أنّها بدأت إسقاط مساعدات جوًّا في غزّة على غرار دول عدّة نفّذت خطوات مماثلة خلال الأيام الماضية.

وألقت واشنطن بالمساعدات في البحر قبالة شاطئ في غزة لعدم إلحاق أضرار جانبية بالسكان، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون "إذلالًا" حسب بيكمانز.

وأوضح بيكمانز، "أعرب الفلسطينيون عن تفضيلهم للأضرار الجانبية بدلًا من الإسقاط الجوي في البحر، يضعنا هذا الأمر طبعًا أمام معضلة مستحيلة وخصوصًا أننا نضع الأمن في مقدمة الأولويات".

