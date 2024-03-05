سفير الأرجنتين بالقاهرة: الفرانكوفونية أكثر بكثير من مجرد مجتمع لغوي بسيط

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أحمد جودة - القاهرة - قال سفير الأرجنتين بالقاهرة جونزالو أوريولابيتا إن الفرانكوفونية هي أكثر بكثير من مجرد مجتمع لغوي بسيط، مؤكدا أنها رابطة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وتوحد الناس في جميع أنحاء العالم حول قيم السلام والديمقراطية والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر إقامة سفير فرنسا بالقاهرة بمناسبة بدء شهر الفرانكفونية، بحضور مجموعة من السفراء والدبلوماسيين من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من بينهم سفراء الأرجنتين ورومانيا وبلجيكا وزامبيا، وممثلون عن وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

وأضاف السفير أنه على الرغم من أن الأرجنتين بعيدة جغرافيًا عن البلدان الناطقة بالفرنسية، فقد حافظت دائمًا على روابط وثيقة مع اللغة الفرنسية والثقافة الناطقة بالفرنسية.

وأكد أن بلاده وباعتبارها عضوا مراقبا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، تلتزم بتعزيز التنوع اللغوي والثقافي، فضلا عن قيم التضامن والتعاون التي تقع في قلب مجتمعنا، مشيرا إلى أن الأرجنتين تعتقد اعتقادا راسخا بأن التعددية اللغوية هي أحد الأصول، وأن الحوار بين الثقافات ضروري لبناء عالم أفضل وأكثر انسجاما.

فيما قال ليفون اميرجايان، ممثل المنظمة الدولية للفرانكفونية في الشرق الأوسط أن العام الجارى 2024 سيشهد انعقاد القمة التاسعة عشرة لرؤساء الدول وحكومات الفرنكوفونية، في أكتوبر القادم في فيليريه كوتيريتس، فرنسا تحت شعار "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية".

واستعرض التطور الكبير الذي حققته المنظمة الدولية منذ نشأتها فى العشرين من مارس 1970.

وشارك في المؤتمر الصحفي سفراء وكممثلين عن بلجيكا وبلغاريا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وكندا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وفرنسا واليونان وغينيا ولبنان ومالي وموريشيوس والنيجر ورومانيا ورواندا والسنغال وسويسرا وتشاد وتونس وفيتنام وكذلك قبرص والأرجنتين والمجر وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفينيا، تايلاند وأوكرانيا وأيضا الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

جدير بالذكر أن اللغة الفرنسية خامس أكثر اللغات تحدثا في العالم، وتضم أكثر من 320 مليون ناطق على مستوى القارات الخمس، بما في ذلك 60 مليونًا في إفريقيا، وهو رقم من المتوقع أن يتزايد في السنوات القادمة.

ويعد شهر الفرنكوفونية لعام 2024 فرصة خاصة لإظهار أن الفرنكوفونية تعني أيضًا مجموعة القيم التي تضم العديد من البلدان، ومن بين هذه القيم التنوع الثقافي واللغوي والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وتحرير المرأة وأيضا التعليم والتنمية المستدامة، وهي القيم التي ترغب البلدان الناطقة بالفرنسية، الممثلة في مجموعة السفراء الفرنكوفونيين في القاهرة، في تعزيزها بمناسبة هذه الفعاليات