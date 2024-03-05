نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا تنفي جميع اتهامات إسرائيل للأمين العام لجوتيريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الأمم المتحدة "الأونروا"، منذ قيلل الاتهامات الموجهة للأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش بطمس التقرير عن ارتكاب حركة "حماس" لجرائم اغتصاب أثناء هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن عمل مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن، التي صدر عنها التقرير، "تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية. وفي أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".

وخلال اسلاعات الماضية، وجهت إسرائيل اتهاما للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريش بتجاهل التقرير الأممي حول ارتكاب حركة "حماس" جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية أثناء الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن غوتيريش لم يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول القضية.

وأعلنت إسرائيل استدعاء مندوبها لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان للتشاور في هذا السياق.