نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بلغاريا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير بلغاريا لدى القاهرة ديان كاتراتشيف، إنه وقبل أسبوع فقط حلت ذكرى مرور عامين على بدء القوات المسلحة الروسية حربها "غير القانونية" ضد أوكرانيا.

وأضاف السفير أن الغزو، الذي بدأ في الواقع في عام 2014، يعتبر تهديدًا للأمن والنظام العالمي، مؤكدا أن بلغاريا لم تتزعزع في دعمها لأوكرانيا وستظل مستمرة في دعمها مهما استغرق الأمر، بل وستبذل كل ما في وسعها لتدعم أوكرانيا في دفاعها عن حريتها وإلى أن يتحقق السلام العادل.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، مساء الأحد، خلال احتفال سفارة بلغاريا بالعيد القومي، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وأردف السفير: لقد أحدثت هذه الحرب موجات صادمة أثرت على إفريقيا وعلي مصر على وجه الخصوص، لذلك تدعم بلغاريا بقوة وتشارك في ممرات "التضامن" لتسهيل صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا إلى العالم عبر الطرق البرية والبحرية المختلفة، فلقد وحدنا جهودنا مع رومانيا وتركيا لتأمين مصر بديل عبر البحر الأسود، حتى تستمر الإمدادات الغذائية للعالم بأسعار معقولة.

وأشار السفير إلى أنه وعلى صعيد مأساوي آخر، أدت الحرب في غزة إلى أزمة إنسانية هائلة أثرت على مصر وعلي المنطقة، متابعا: نقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المصرية لتهدئة الوضع وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن ومنع انتشار عدم الاستقرار في المنطقة، ونحن ندعم جميع المبادرات الرامية إلى استعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين.

وأضاف السفير أن الصراع في السودان هو أزمة أخرى تضع عبئا إضافيا على مصر وعلي المنطقة، متابعا: لقد كانت المعاناة الإنسانية هائلة خلال الأسابيع الأولى التي تلت اندلاع الصراع وكان لذلك أثر صعب للغايه على الأسر السودانية - البلغارية المتواجده بالسودان.

وتابع: انتهز الفرصة لأعرب عن خالص الشكر والامتنان للسلطات المصرية المعنية لمساعدتها الفعالة في تسهيل إجلاء مواطني بلغاريا وعائلاتهم من غزة والسودان، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة السودان لتعاونها في إجلاء رعايا بلغاريا من السودان.