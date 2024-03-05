نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بزيادة نصيب الفرد.. الهند تحقق إنجازات في التخفيف من حدة الفقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الرسمية الصادرة عن الحكومة الهندية مؤخرًا لعام 2022/2023 عن إنجازات الهند في التخفيف من حدة الفقر.

ووفق بيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة، توضح تلك البيانات أن عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع قد انخفض من 12.2% عام 2011/2012 إلى 2% عام 2022/2023.

ولتسليط الضوء على هذا الإنجاز بشكل أكبر، فإن هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار المواد الغذائية المجانية أو المدعومة، مثل القمح والأرز، التي توفرها الحكومة لنحو ثلثي السكان، ولا الاستفادة من خدمات الصحة العامة والتعليم.

وعلى الرغم من الزيادة الحقيقية والكبيرة في نصيب الفرد من الاستهلاك والتي بلغت 2.9% سنويا منذ عام 2011/2012، تمكنت الهند أيضًا من خفض معدلات عدم التكافؤ الاقتصادي.

كما تسلط تلك البيانات، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الريفية، الضوء على نجاح برامج التخفيف من حدة الفقر التي تنفذها حكومة الهند تحت رعاية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووفق البيان، فقد اتجهت الحكومة في الهند إلى التركيز بشكل قوي على إعادة توزيع الموارد والدخل، وضمان حصول جميع المواطنين على وقود الطهي الحديث والكهرباء والمياه المنقولة عبر المواسير والسكن والرعاية الصحية وخدمات الشمول المالي، وتكشف البيانات الرسمية عن النجاح الكبير الذي حققته البرامج.