نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة سفيرة أمريكا: ندعم مصر في جهودها لتمكين النساء والفتيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والقيادات النسائية رفيعة المستوى، وطلاب الجامعات.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، فقد شاركت نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، إيفينيا سيديريس، في حلقة نقاش تحت عنوان "التغيرات العالمية والبيئة التمكينية"، حيث تناولت أهمية تمكين المرأة المصرية في تنمية البلاد وسلطت الضوء على الشراكة المصرية الأمريكية في الكثير من المجالات.

وقالت نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، إيفينيا سيديريس: أود منكم تسليط الضوء على جهود الحكومة الأمريكية في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية، إنه لشرف عظيم لي وشرف عظيم للولايات المتحدة أن تدعم مصر في جهودها الأوسع لتعزيز التمكين الشامل للنساء والفتيات بينما نفكر في تنفيذ رؤية 2030 وما بعدها.

وتابعت: ما أريد التأكيد عليه هو أننا عندما نفكر في أي تعاون أمريكي في مصر، فإننا نفكر في مسألة تمكين النساء والفتيات في كل قطاع.

وقالت سيديريس إن مصر تقع في موقع شائك للغاية مع وجود العديد من الصراعات على الحدود، ولمصر دور قيادي في الدبلوماسية وحل النزاعات، لذلك، في جميع المجالات، أي مبادرة نفكر فيها، نفكر في هذه الشراكة وكيف يمكن للنساء والفتيات لعب دور هام، لذلك عندما نستثمر، نريد الاستثمار في التطوير المهني للنساء والفتيات في منتديات مثل هذه القمة التي تم تطويرها هنا، ونريد أن نفكر فيما يمكن عمله للسماح للمرأة المصرية بالمشاركة بشكل كامل في الحياة المدنية والاقتصادية.

وأضافت: إنه لمن دواعي سروري أن نرى المرأة المصرية في قاعات السلطة، وفي مناصب الأعمال الرائدة، وصنع القرارات، والتأكد من أن الاحتياجات الأوسع للمجتمع تؤخذ في الاعتبار، ربما ليس فقط بالطريقة التي حددنا بها الأولويات في الماضي، ولكن عن طريق جلب منظور جديد للأشياء.

وتابعت: بطبيعة الحال، هذا تحدي بالنسبة لنا في أمريكا أيضا، فنحن فخورون جدًا هنا، سفيرتنا في مصر هي سفيرة متميزة للغاية وامرأة، لكن 30% فقط من السفيرات في الولايات المتحدة هن من النساء، لذلك لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به، ونحن نعلم أن مصر تعمل بجد للمساعدة في تقدم المزيد من النساء إلى هذه المناصب المهمة.

وأوضحت أنه إلى جانب الالتزام الأوسع بالنظر إلى تمكين المرأة وجميع برامجنا التنموية هنا في جميع المجالات، فإننا نعمل مع القطاع الخاص ومع الحكومة على تحسين بيئة العمل وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المصرفي وغير المصرفي والتوجيه والمهارات لتطوير، برامج ريادة الأعمال، نحن نعلم أن هناك الكثير من الامكانيات والكثير من النساء والفتيات المصريات الشابات الموهوبات حقًا.

وأضافت: يمكنهم فعل الكثير بالمزيد من المهارات، والمزيد من التواصل، وبالقليل من الأموال، وبالشراكة مع الحكومة، متابعة: أنا أشيد حقًا برؤية 2030 التي تتعلق بالقطاع الخاص والمساعدة في ضمان قدرة المرأة على لعب هذا النوع من الدور في الاقتصاد، وفي جميع المجالات، وفي كل مكان تحتاج فيه مصر إلى لعب دور قيادي أكبر، فإن هذا يؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة الأجر.

وأردفت: وفي مجال ريادة الأعمال، ركزت الحكومة المصرية بشكل كبير على إشراك المرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذلك تطوير الأعمال، مضيفة أن التركيز على دعم تمكين المرأة هو جزء من هدفنا وتصميمنا على مساعدة مصر وهدفها أن تصبح أكثر شمولًا وقوة.

وشارك في الجلسة كل من د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ وشارك في الجلسة أيضًا السفير كريستيان بيرجر، رئيس الاتحاد الأوروبي.

وترعى الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هذا الحدث من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، فمن خلال هذه الرعاية، تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جلسات عمل حول الشمول المالي والتمكين الاجتماعي للمرأة خلال القمة.