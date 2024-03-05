نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي للمرأة.. أرمينيا تعفي جميع النساء من رسوم وسائل النقل العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أرمينيا عن جعل وسائل النقل العام مجانية للنساء، ولن يتم فرض أي رسوم عليهن، لأول مرة في يريفان عاصمة أرمينيا، في اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس المقبل.

وأيضا سيتم منح نحو 15 ألف امرأة تعمل في الهياكل المجتمعية تذاكر لحضور فعاليات ثقافية مختلفة، أما مجتمع النساء اللاتي شاركن في الحرب، وأصبحن معوقات، وكذلك العائلات النازحة قسرًا من ارتساخ سيمنحون أكثر من ألف تذكرة لحضور عرض باليه "جايانيه" الذي سيقام في الأكاديمية الوطنية بمسرح الأوبرا والباليه.

ويوافق الثامن من مارس من كل عام "اليوم العالمي للمرأة"، وفي هذا اليوم تنظم الفعاليات والأحداث حول العالم تكريما لإنجازات المرأة، ورفع الوعي السياسي والاجتماعي بقضاياها.

وتخرج في العديد من المدن مسيرات وتجمعات ومظاهرات، وتمتلئ الشوارع في بعض هذه المدن باللون الأرجواني الذي يرتبط بحقوق المرأة.

انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، ثم أصبح حدثًا سنويًا اعترفت به الأمم المتحدة، ففي عام 1908، خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة، واقترحت الشيوعية والناشطة في مجال حقوق المرأة كلارا زيتكن جعل هذا اليوم يومًا عالميًا، وليس مجرد يوم وطني، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عُقد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية، وكان في ذلك المؤتمر 100 امرأة قَدِمْنَ من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع.

واحتفل باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا. وجاءت ذكراه المئوية عام 2011 - لذا فنحن نحتفل هذا العام باليوم العالمي للمرأة رقم 112. وأصبح الأمر رسميًا عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم واختيار موضوع مختلف له لكل عام؛ وكان أول موضوع للاحتفال تبنته المنظمة الدولية عام 1996 يدور حول "الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل".

وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدًا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي المجالات السياسية والاقتصادية، في حين أن جذوره السياسية تقوم على فكرة الإضرابات والاحتجاجات المنظمة لنشر الوعي حول استمرارية عدم المساواة بين الرجال والنساء.