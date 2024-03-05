نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 20 ألف شاب.. بوتين يعلن انطلاق المهرجان العالمي للشباب في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق المهرجان العالمي للشباب في مدينة سوتشي في نسخته الـ20، بمشاركة 20 ألف شاب يمثلون 187 دولة.

وقال بوتين عبر رسالة بالفيديو كونفراس إن "المهرجان العالمي للشباب في سوتشي سيتيح الفرصة لشباب العالم للتواصل فيما بينهم لتقديم أنفسهم كبناة المستقبل والقوى الداعمة للتطور الإنساني بين الشعوب من خلال فئة الشباب".

وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في بيانه اليوم، أن المهرجان العالمي للشباب في سوتشي سيضم أنشطة وفعاليات مختلفة وندوات ومحاور متنوعة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرياضة ومسابقات في المعلومات ومسابقات رياضية.

وشهد حفل الافتتاح، استعراض عالمي بأحدث التقنيات، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية من دول العالم، حيث اعتمد العرض على أحدث التكنولوجيا في الإبهار والإبداع بمشاركة عدد من الفنانين والمتخصصين من روسيا على مستوى رفيع.

كما تضم الساحة الكبيرة - والتي تستقبل الآلاف في إطار تنظيم المهرجان-، عدة مباني لكل جمهورية من جمهوريات روسيا الاتحادية، لتقدم الثقافة الخاصة بها والطعام الشعبي الخاص أيضا بهذه الجمهورية.

وتأتي الدورة 20 للمهرجان العالمي للشباب في سوتشي، بمشاركة مصرية متميزة من وفد يتكون من 126 شابا وشابة برئاسة مساعد وزير الشباب والرياضة عبد الله الباطش، ونائب رئيس الوفد شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي.

ويضم الوفد المصري مجموعة متميزة من الشباب من حيث الإجادة للغات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة وإمكانية التواصل مع شباب العالم وقدرات ومهارات شخصية متميزة مما أبهر الوفود منذ اليوم الأول للتفاعل والتواصل بين الوفد المصري وشباب العالم.

وصرح الدكتور عبد الله الباطش رئيس الوفد بأن ما يميز الوفد المصري هو العمل الجماعي والانضباط والدقة في تنظيم البرنامج الخاص بنا، من خلال تقسيم الوفد إلى مجموعات عمل مختلفة للتفاعل والتواجد في جميع المواقع الخاصة بالمهرجان ليكون اسم مصر متميزا في الفعاليات كافة.

وقال شريف جاد نائب رئيس الوفد إن هناك طلبات من مقاطعات روسية مثل مقاطعة بينزا، ومقاطعة فولجوجراد، لعقد لقاءات مشتركة مع الوفد المصري، وقد رحبنا بذلك، وجار التنسيق لتنظيم هذه الفعاليات.

وأوضح جاد أن هناك أيضا برنامجا ثقافيًا وفنيًا ستحرص مصر على تقديمه من خلال مشاركة مجموعة من الفنانين المصريين المتميزين تحت إشراف الملحن والمطرب محمد عزت.