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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | الجيش الإسرائيلي يطلق النيران على الفلسطينيين عند توجههم نحو المساعدات، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية، قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مجموعة من الفلسطينيين في وسط قطاع غزة أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنة تحمل مساعدات إنسانية.

حسب تقارير المواقع الفلسطينية، فإن الحادثة وقعت في محيط دوار الكويت، حيث كان الفلسطينيون يحاولون الوصول إلى الطحين ومساعدات غذائية أخرى.

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يطلق النيران على الفلسطينيين

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار المحلية مقاطع فيديو قالوا إنها توثق عملية استهداف الفلسطينيين في محيط دوار الكويت.

استهداف قافلة المساعدات

وأعلنت القوات الإسرائيلية يوم الأحد أنها أكملت استعراضًا أوليًا لوفاة المدنيين خلال توزيع المساعدات في غزة الأسبوع الماضي، واستنتجت أنه لم يتم استهداف قافلة المساعدات، وأن معظم الضحايا سقطوا جراء التدافع.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: "قد اكتملت مراجعة أولية للواقعة المؤسفة التي تعرض فيها مدنيون في غزة للدهس حتى الموت والإصابة، أثناء اندفاعهم نحو قافلة المساعدات".

وأوضح أن المراجعة، التي استندت إلى معلومات من القادة والقوات الميدانية، أظهرت عدم توجيه أي ضربة نحو قافلة المساعدات.

وشدد هاغاري على أن "معظم الفلسطينيين قُتلوا أو أصيبوا نتيجة التدافع".

بعد أطلاق الطلقات التحذيرية لتفريق التدافع ومع بدء قواتنا في التراجع، اقترب مجموعة من المخربين منهم، مما شكل تهديدًا مباشرًا. وفي إطار المراجعة الأولية، رد الجنود بإطلاق النار تجاه عدة فردين.

صرّحت السلطات الصحية في غزة بأن 118 شخصًا لقوا حتفهم برصاص إسرائيلي يوم الخميس، أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية، ووُصفت الحادثة بأنها مجزرة.