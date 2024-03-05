كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة تختتم زيارتها للقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت السيدة سيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، مؤخرا زيارة استغرقت يومين إلى مصر حيث عقدت اجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير المالية محمد معيت، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة في مصر، فقد عقدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث ناقشت خلال اجتماعاتها الحاجة الملحة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 فيما يتعلق بالمدنيين في غزة.

وكانت الأمم المتحدة عينت سيجريد كاج مُنسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، عقب قرار مجلس الأمن الدولى، بهدف زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت الأمم المتحدة فى بيان، إن الهولندية سيجريد كاج ستكون مُنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، على أن تبدأ عملها 8 يناير 2024.

ويتشكل دور "كاج" فى تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، كذلك ستقوم أيضًا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى القطاع، من خلال الدول التى ليست طرفًا فى الحرب.