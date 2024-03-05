نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تلتزم بقرار تخفيض إنتاجها دعمًا لاستقرار أسواق النفط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي الذي يبلغ 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، للربع الثاني من العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"؛ على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافي تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.

أوضحت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان أن هذا الخفض الطوعي هو مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023م، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكدت عُمان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.