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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | أعلن "حزب الله" مقتل ثلاثة مسعفين في قصف تنفّذه إسرائيل، مساء الإثنين، أعلن "حزب الله" عن مقتل ثلاثة من مسعفيه في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة له في جنوب لبنان، ورد الحزب على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ، في ظل استمرار التصعيد عند الحدود لمدة تزيد عن خمسة أشهر.

وأفاد بيان صادر عن غرفة العمليات التابعة للهيئة الصحية أن المتطوعين الثلاثة قد استشهدوا جراء غارة جوية إسرائيلية مباشرة على مركز الدفاع المدني التابع للهيئة في العديسة، جنوب لبنان.

وفي استجابة للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين، بما في ذلك الهجوم على مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسة والذي أسفر عن مقتل عدد من المسعفين، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه قاموا بقصف مستعمرة "غشر هازيف" بصواريخ الكاتيوشا في تمام الساعة 09:50 مساءً يوم الإثنين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض عدد من الصواريخ، وأفاد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك.

هذا القصف جاء بعد ساعات من إعلان مسعفين إسرائيليين عن مقتل عامل أجنبي وإصابة آخرين بجروح نتيجة لقصف صاروخي قرب الحدود، وتبنى حزب الله الإثنين في بيانات منفصلة، هجمات عدة على مواقع عسكرية إسرائيلية.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد العديد من عمليات إطلاق الصواريخ في لبنان، موضحًا أنه تمت مهاجمة مصادر الإطلاق، بينما قامت الطائرات المقاتلة بقصف عدد من المجمعات العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

"اعتداءات مرفوضة تنتهك القوانين والأعراف الدولية"

وزارة الصحة اللبنانية أدانت الغارة الإسرائيلية بأشد العبارات، ووصفت الهجوم على الطواقم الطبية بأنه "اعتداءات مرفوضة تنتهك القوانين والأعراف الدولية"، وفقًا لتقرير من الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

أعلن حزب الله الشهر الماضي عن وفاة اثنين من مسعفيهما جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للدفاع المدني تابعًا للحزب في منطقة قريبة من الحدود، وفقًا لما أفاد به الحزب ومصدر أمني.



صراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي

في يناير، أعلن الحزب عن وفاة اثنين من مسعفيهما في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة حانين في جنوب لبنان.

يشهد الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي قصفًا متبادلًا بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر. كما تعلن فصائل فلسطينية في لبنان بين الحين والآخر مسؤوليتها عن هجمات.

أسفر التصعيد في لبنان عن مقتل 299 شخصًا على الأقل، بينهم 207 مقاتلين من حزب الله و49 مدنيًّا، وفقًا لحصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. وفي إسرائيل، أعلن الجيش عن مقتل عشرة جنود وسبعة مدنيين.