نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد الدين حسين: مصر تبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق هدنة قبل شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى اللحظة فإن المحدد الأساسي الذي تتبعه مصر هو وقف العدوان وصولا إلى التهدئة والبحث في القضية نفسها.

وأضاف "حسين"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي خالد عاشور: "يتفرع عن هذا الأمر محاولات دؤوبة ومستمرة من مصر لإدخال المساعدات بصورة كافية حتى تسابق الزمن من أجل إفشال المشروع الرئيسي الرسمي والجوهري لإسرائيل وهو تهجير الفلسطينييين من قطاع غزة".

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية: "مصر تبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق هدنة قبل شهر رمضان، هناك أطراف في هذه المساعدات مثل الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي راعي للطرف الإسرائيلي وطرف قطري قريب إلى حد كبير من الموقف المصري الداعم للفلسطينيين، والمباحثات تخضع لتوازنات كثيرة، وقبل ساعات قليلة أفاد مصدر بأن ثمة تقدما في المفاوضات إلى حد ما، وكل طرف يسعى إلى تحقيق أقصى أهداف".