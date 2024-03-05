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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | "محاولة واضحة" لروسيا لزرع الشقاق بين الحلفاء الغربيين لكييف "أميركا تعلق"، أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين أن التسجيل الصوتي المسرب لضباط ألمان يناقشون الحرب في أوكرانيا يُعتبر "محاولة واضحة" من روسيا لزرع الانقسام بين الحلفاء الغربيين لكييف.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: "إنها محاولة واضحة من روسيا لزرع الانقسام وتظهر الشقاق بين الدول الغربية، وتسعى إلى تقويض الوحدة في ردهات القرار الدولية".

نشرت رئيسة قناة "آر تي" الروسية، مارغاريتا سيمونيان، تسجيلًا صوتيًا يدوم 38 دقيقة يوم الجمعة، وأكدت أنه يحتوي على محادثات جرت بين ضباط ألمان يناقشون قصف شبه جزيرة القرم في 19 فبراير.

التسجيل المتداول يتناول مناقشات حول احتمالية استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس، وتأثيرها المحتمل، وتضمنت المحادثات المتداولة مناقشات حول توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي يعبر مضيق كيرتش، الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014،بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة استخدام الصواريخ التي قدمتها فرنسا وبريطانيا للحكومة الأوكرانية.

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية يوم السبت بصحة التسجيل الصوتي وتأكيد حدوث تنصّت على محادثة سرية للقوات الجوية.

محتوى التسجيل يشكل مصدرًا حرجًا لألمانيا، حيث طالبتها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها بصواريخ توروس قادرة على استهداف أهداف تبعد حتى 500 كيلومتر.

وفي سياق التسجيل المسرب، استدعت موسكو السفير الألماني المعتمد لديها يوم الاثنين. ووفقًا لوكالات الأنباء الروسية، وصل السفير ألكسندر غراف لامبسدورف إلى وزارة الخارجية صباحًا، دون أن يدلي بأي تصريح للصحافة.

روسيا تعلق على إتهام البيت الأبيض