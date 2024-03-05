عاجل | مفوض الأونروا يحذر من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة

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أحمد جودة - القاهرة - مفوض الأونروا يحذر من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، يوم الإثنين، حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، يتهمها إسرائيل بتوظيف أكثر من 450 "ناشطًا عسكريًا" من حركة (حماس) وغيرها من الفصائل المسلحة.

لازاريني لم يتطرق بشكل محدد للادعاءات الأخيرة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، ولكنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصريحه الصريح بأن الأونروا لن تكون جزءًا من غزة ما بعد الحرب.

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن لازاريني: "تواجه الأونروا حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهاء هذه العمليات في نهاية المطاف".

وأضاف أن "تنفيذ هذه الخطة جارٍ بالفعل مع تدمير بنيتنا التحتية في أنحاء قطاع غزة. تفكيك الأونروا يعد قصر نظر، ومن خلال القيام بذلك، فإننا سوف نضحي بجيل كامل من الأطفال، ونزرع بذور الكراهية والاستياء والصراع المستقبلي".

إسرائيل تتهم موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

أمام الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، أكد لازاريني: "نحن نعمل بأدنى إمكانياتنا"، وذلك بعدما أوقفت 16 دولة بمجموعها 450 مليون دولار من التمويل، عندما اتهمت إسرائيل في 12 يناير موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلون من حماس.

تم فصل موظفين يعملون في الأونروا وفتح تحقيق داخلي مستقل من قبل الأمم المتحدة.

لازاريني شدد على أن "مصير الوكالة وملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها على المحك"، ووصف الأونروا بأنها "العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة".

تعمل الأونروا على توظيف 13 ألف شخص في غزة، وتدير مدارسًا وعياداتًا صحية وتقدم خدمات اجتماعية أخرى، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية.

أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 3000 شخص لا يزالون يعملون حاليًا على توصيل المساعدات إلى غزة، حيث أصبح 576000 شخص (أو ربع السكان) على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

بدأت الحرب في غزة نتيجة هجوم من قبل حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

تشير السلطات الصحية في غزة إلى أن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في القطاع منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني.