العالم اليوم - زيادة بميزانية الصين العسكرية.. وتعهد بمعارضة استقلال تايوان

انتم الان تتابعون خبر زيادة بميزانية الصين العسكرية.. وتعهد بمعارضة استقلال تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 05:26 صباحاً - أفاد تقرير عمل للحكومة الصينية اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الميزانية العسكرية للصين ستزيد بنسبة 7.2 في المئة هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).

ومن المقرر أن تعلن بكين رسميا عن الميزانية مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد، الثلاثاء بحضور الرئيس شي جين بينغ وآلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد.

كما ستحدد الصين خلال انعقاد مؤتمر الشعب نسبة 5 في المئة هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب ما أظهرت نسخة رسمية من تقرير العمل الحكومي، وهذا أحد أدنى المعدلات منذ عقود ويتماشى مع معدل العام الماضي.

وتعهدت الصين في التقرير بـ"مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم".

وأشارت إلى أنها ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح "قنوات جديدة" للتجارة الخارجية من "خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرة".

كذلك تعهد الصين أنها "ستعارض بحزم" استقلال تايوان في عام 2024، حيث جاء في تقرير العمل "سنعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي".