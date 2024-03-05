نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أمن معلومات: حادث كابلات البحر الأحمر تسبب في فقدان 25% من البيانات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور محمد عزام خبير أمن المعلومات، الحادث الذي وقع في البحر الأحمر، والذي إلى قطع 4 كابلات بحرية تحت الماء توفر الإنترنت والاتصالات، مشيرًا إلى ان عملية الاستهداف أدى إلى فقدان 25% من حجم البيانات القادمة من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر " الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد 900 ألف كيلة متر من كابلات الاتصالات والإنترنت عبر العالم.

وذكر أن الناتج العالمي، يتضمن 15 % بواقع 15 تريليون دولار معتمدة على وسائل الاتصالات والإنترنت، و90% من بيانات العالم تمر في كابلات الألياف الضوئية تحت البحار.