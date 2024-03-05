نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحثة سياسية فلسطينية: مصر تستخدم كل أوراقها السياسية لتحقيق هدنة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الدكتورة تمارا حداد كاتب وباحثة سياسية فلسطينية، إنّ مصر تستخدم كل أوراقها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، موضحةً أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة كي تضغط على إسرائيل لتطبيق الهدنة المؤقتة.

وأضافت "حداد"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية داليا نجاتي: "المحاولات حثيثة ومستمرة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالدور المصري للضغط على الأطراف سواء المقاومة الفلسطينية أو إسرائيل لتطبيق الهدنة".

وتابعت: "صحيح، أن الخطوط العريضة حتى هذه اللحظة مازالت قائمة لكن هناك مرونة وليونة تحاول مصر تعزيزها في موقف كلا الطرفين لتحقيق الهدنة المؤقتة".

وأكدت، أن الواقع الإنساني في قطاع غزة بأمس الحاجة إلى تطبيق الهدنة في الفترة القادمة وتحديدا قُبيل شهر رمضان، لافتةً إلى أنها تتوقع أن يكون شهر رمضان عصيبا إذا لم تُنفذ الهدنة المؤقتة.