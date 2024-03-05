المحكمة العليا ترفض حكم بعدم أهلية ترامب للترشح.. وهكذا علق!

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أحمد جودة - القاهرة - ألغت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".

وجاء في حكم المحكمة: "نظرًا لأن مسؤولية تنفيذ القسم 3 من التعديل 14 لدستور الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة والمرشحين، تقع على عاتق الكونغرس، وليس على عاتق الولايات، فإننا نبطل ذلك القرار".

وسبق أن منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات المحلية للمرشحين من الحزب الجمهوري للترشيح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

ومن المقرر أن يشكل هذا الحكم نهاية لجهود الإطاحة بترامب، المرشح الأوفر حظًا لترشيح حزبه، من المشاركة في الانتخابات في كولورادو وإلينوي وماين وولايات أخرى، بسبب محاولاته قلب خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير 2021، بالهجوم على مبنى الكابيتول.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية كولورادو جينا غريزوولد عن خيبة أملها من قرار المحكمة الذي يعترف بـ "دونالد ترامب كمرشح مؤهل لاستكمال الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 في كولورادو".

وكانت قضية ترامب هي الأولى في المحكمة العليا التي تتعامل مع بند من التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده عقب الحرب الأهلية لمنع الموظفين السابقين الذين "شاركوا في التمرد" من تولي مناصبهم مرة أخرى.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو، قد قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن هذا البند، المادة 3، يمكن تطبيقه على ترامب، الذي وجدت تلك المحكمة أنه حرض على هجوم الكابيتول. لم تقم أي محكمة من قبل بتطبيق المادة 3 على مرشح رئاسي.

ترامب يصف القرار بأنه "فوز كبير" للولايات المتحدة

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزًا كبيرًا" للولايات المتحدة. ويعول ترامب على عرض قوة الثلاثاء خلال محطة انتخابية رئيسية تسمى "الثلاثاء الكبير" لإقصاء منافسته الجمهورية الأخيرة نيكي هايلي نهائيًا وتكريس جهوده لمواجهة جو بايدن مجددًا.

ويعتبر دونالد ترامب البالغ 77 عامًا المرشح الأوفر حظًا بأشواط رغم متاعبه القضائية الكثيرة.

وباستثناء الانتخابات التمهيدية الأحد في العاصمة الفيدرالية في واشنطن التي فازت بها هايلي، ظفر الرئيس السابق بكل الانتخابات التمهيدية التي نظمها حزبه الجمهوري منذ يناير مطيحًا بالجزء الأكبر من منافسيه.

وتبقى هايلي البالغة 52 عامًا المرشحة الوحيدة التي تعترض طريق حصوله على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.